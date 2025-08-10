Замгубернатора Анна Головина обсудила с участником программы «Время героев» Романом Олешкиным меры поддержки участников СВО

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина совместно с министром образования и науки Дианой Кузнецовой провели рабочую встречу с Романом Олешкиным – участником второго потока федеральной программы «Время героев», проходящим стажировку в правительстве региона.

В рамках встречи стороны обсудили приоритетные направления деятельности ведомства, реализацию национальных проектов, модернизацию образовательной инфраструктуры в рамках президентских программ и губернаторского плана «На Севере – жить!», а также действующие меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей.

«Детям участников СВО предоставляется внеочередное право зачисления в детские сады и школы, в дошкольных учреждениях действует компенсация родительской платы, а школьники и студенты колледжей получают бесплатное двухразовое питание. Для студентов предусмотрены ежемесячные выплаты на питание, проживание в общежитиях, компенсация проезда до места учёбы», – сказала вице-губернатор.

Кроме того, в Мурманской области студенты-ветераны боевых действий могут получать социальную стипендию. Для поступления в вузы детям участников СВО выделяются отдельные квоты – не менее 10% от общего числа бюджетных мест и предоставляются льготные путёвки в оздоровительные лагеря.

«Взаимодействие органов власти с участниками программы «Время героев» необходимо. Это помогает нам лучше понимать, что действительно важно для семей наших защитников, и выстраивать реальную, адресную поддержку», – сказала Диана Кузнецова.

«Стажировка в правительстве Мурманской области даёт возможность увидеть изнутри, какие масштабные работы сегодня ведутся в регионе. Особенно впечатляет внимание к сфере образования – обновляются школы, детские сады, создаются современные и комфортные условия для детей и педагогов. Это хороший пример того, как в Кольском Заполярье реализуются национальные проекты и региональные программы на практике», – отметил Роман Олешкин.

Напомним, «Время героев» — кадровая программа по специальному обучению, подготовке кадров для государственной службы среди ветеранов и участников СВО из России. Губернатор Андрей Чибис – наставник Романа Олешкина, героя, награждённого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалью Жукова и двумя орденами Мужества.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, проект «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии в сотрудничестве с Мастерской управления «Сенеж».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551604/#&gid=1&pid=1