Замгубернатора Анна Головина с рабочим визитом посетила Ковдорский округ и вручила награды лучшим педагогам

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина посетила Ковдорский округ. В рамках рабочей поездки на базе школы №1 состоялось совещание с педагогическими работниками. Основная тема – подготовка кадров как ключевое направление развития системы образования.

Анна Головина рассказала о результатах системной работы в сфере образования региона, которая ведется по губернаторскому плану «На Севере – жить!». Так, в текущем году преобразовано более 500 образовательных пространств в 200 организациях – от детских садов до университетов. На масштабные изменения направлено свыше 3,5 млрд рублей. Вице-губернатор отметила важность обновления инфраструктуры в системе СПО.

«В год 85-летия системы СПО России мы уделяем особое внимание подготовке рабочих кадров. Напомню, Мурманская область входит в топ-5 регионов-лидеров по реализации проекта «Профессионалитет»: создано девять кластеров СПО, в 2026 году создадим еще один. И мы, конечно, адресно готовим кадры для Арктики, тесно взаимодействуем с нашими крупными предприятиями: количество целевых договоров на обучение за два последних года увеличилось с 20 почти до 1,5 тысячи. А трудоустройство выпускников СПО в среднем составляет 94%», – сказала Анна Головина.

Говоря о достижениях в системе образования, вице-губернатор подчеркнула, что девять колледжей региона вошли в топ-10 национального рейтинга, составленного по поручению Президента России Владимира Путина, по показателям трудоустройства и уровня заработной платы выпускников.

Анна Головина также рассказала о новых мерах поддержки. В частности, на 10% увеличен норматив финансирования на учебные расходы, 30 млн рублей дополнительно выделено для проведения экскурсий на предприятия региона, по программе «На Севере – твой проект» введена номинация для создания спортивных площадок в детских садах и школах.

В ходе рабочего визита в Ковдор замгубернатора посетила местную библиотеку, где выполняются масштабные работы по обновлению пространств, и школу №2 – в 2026 году там начнется капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Также Анна Головина ознакомилась с работой образовательного центра беспилотных авиационных систем, который с нового учебного года заработал в школе №1 в рамках проекта «Арктическая школа». Центр оснащен современным оборудованием для работы с воздушными, наземными и подводными дронами. Программы обучения рассчитаны на разный уровень подготовки – от краткосрочных курсов до углубленных модулей.

«Создание центров БАС является важной частью реализации губернаторского плана «На Севере — жить!» и направлено на развитие у школьников и студентов компетенций, востребованных в ключевых отраслях экономики региона и страны. Всего в этом году подобные объединения созданы в 13 муниципалитетах региона по инициативе губернатора Андрея Чибиса», – отметила вице-губернатор.

Кроме того, Анна Головина поздравила педагогов Ковдорского округа с началом учебного года и вручила награды. Так, за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации отмечен Олег Лежнин, педагог дополнительного образования Центра детского и юношеского творчества. Благодарности губернатора Мурманской области удостоены Ольга Козакова, инструктор по физической культуре детско-юношеской спортивной школы; Юлия Лебедева, тренер-преподаватель ДЮСШ; Александр Поздняков, инструктор по физической культуре ДЮСШ; Никита Маланин, учитель физической культуры школы №1; Михаил Шиловский, учитель истории школы №1.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553580/#&gid=1&pid=4

Комментарии

-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
