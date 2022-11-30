Замминистра финансов Виктория Швец рассказала о реализации в Мурманской области программы повышения финансовой грамотности

Заместитель министра финансов Мурманской области Виктория Швец выступила с докладом на окружной конференции «Повышение финансовой грамотности в Северо-Западном федеральном округе: тренды, задачи, перспективы» в Санкт-Петербурге.

Мероприятие является уникальной площадкой для профессиональной дискуссии, сфокусированной на вопросах эффективного взаимодействия участников реализации стратегии повышения финансовой грамотности в стране. Знания в этой сфере, в том числе по киберграмотности и борьбе с финансовыми мошенниками, позволяют сформировать безопасное финансовое поведение россиян.

Мурманскую область на пленарном заседании представляли заместитель министра финансов Виктория Швец и управляющий регионального отделения по Мурманской области Северо-Западного ГУ Банка России Юрий Железняк. Темой рабочего совещания, в котором также приняли участие заполярные специалисты, стала реализация региональных программ повышения финансовой грамотности в СЗФО.

В своем докладе Виктория Швец отметила активную работу в реализации региональной программы повышения финансовой грамотности, а также высокий уровень межведомственного взаимодействия всех участников программы. В Мурманской области отмечается большая заинтересованность образовательных организаций во внедрении программ по финансовой грамотности в образовательный процесс. По итогам прошлого года Кольское Заполярье отнесено к группе регионов со 100% охватом школ и профессиональных образовательных организаций онлайн-уроками по финансовой грамотности. Кроме того, Мурманская область вошла в пятёрку лучших по Северо-Западному федеральному округу и заняла 13 место в рейтинге регионов по этому показателю. Два года подряд заполярные проекты по финансовой грамотности отмечались Научным институтом при Минфине РФ как Лучшие региональные практики.

Как сообщает региональное Министерство финансов, окружная конференция состоялась при участии заместителя Министра финансов РФ Михаила Котюкова и члена совета директоров Банка России, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты. По итогам мероприятия были сделаны выводы и сформулированы предложения по совершенствованию координации реализации мероприятий, актуализированы основные задачи и определены эффективные способы формирования новой финансовой культуры общества.

Организаторами окружной конференции выступили Минфин России, Банк России, Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России и Ассоциация развития финансовой грамотности.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского отделения Сбербанка.