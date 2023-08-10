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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.23 12:45

Замминистра имущественных отношений региона ответил на вопросы о кадастровой оценке объектов капитального строительства

В рамках государственной кадастровой оценки объектов недвижимости – ГКО 2023 – был произведен расчет кадастровой стоимости квартир, капитальных гаражей, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

На вопросы о порядке определения кадастровой стоимости и возможностях повлиять на размер кадастровой стоимости ответил заместитель министра имущественных отношений региона Егор Азорин в прямом эфире, организованном совместно с ЦУР Мурманской области.

«На этапе публичного ознакомления с проектом отчета о результатах кадастровой оценки у собственников имущества есть возможность проверить действительность сведений, на основании которых была рассчитана кадастровая стоимость, и принести свои замечания. От активности граждан зависит и кадастровая стоимость их имущества, и размер налога», – отметил Егор Азорин.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, кроме подачи замечаний до утверждения кадастровой стоимости есть и другие способы изменить её размер после утверждения, но на этапе ознакомления с проектом отчёта сделать это гораздо проще.

По вопросу о сведениях об объектах для оценки Егор Азорин пояснил, что такие сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости предоставляет Росреестр, и настоятельно посоветовал всем жителям региона ознакомиться с характеристиками объектов недвижимости, внесенными в ЕГРН, чтобы не было неприятных сюрпризов после получения налогового уведомления в 2025 году.

Запись эфира доступна по ссылке

 

Фото: https://gov-murman.ru

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