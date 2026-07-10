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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.26 14:30

Замминистра Минвостокразвития России Юрий Сердечкин оценил реализацию программы реновации ЗАТО в Мурманской области

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. В Заполярье работала делегация Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики во главе с заместителем министра Юрием Сердечкиным.

В рамках рабочего визита команда федерального министерства посетила Североморск. Первым объектом стал бассейн «Североморец», построенный в 2025 году.

Спорткомплекс доступен для всех жителей флотской столицы, в том числе здесь созданы комфортные и безопасные условия для маломобильных граждан. В бассейне оборудованы большая чаша глубиной от 1,8 до 2 метров и малая – для обучения плаванию детей. Кроме того, объект оснащён спортивным залом, медкабинетами и зоной общественного питания.

Юрий Сердечкин также побывал на строительной площадке крытого ледового комплекса и в Центральной районной больнице, где идёт капитальный ремонт в рамках реновации ЗАТО.

«Программа реновации ЗАТО исключительно важна и востребованная. То, как Мурманская область ее исполняет, во многом стало основанием для принятия Президентом решения о продлении программы и реализации в других регионах Арктической зоны. Ведь эта программа – про людей, про улучшение качества жизни семей военных. Культура, спорт, медицина – все это работает на одну цель: чтобы человеку жилось лучше. После посещения Североморска остались очень приятные впечатления, коллеги идут в хорошем темпе», – отметил Юрий Сердечкин.

За шесть лет в Мурманской области реализовано порядка 3000 мероприятий на общую сумму 40,5 млрд рублей. Только в Североморске с 2019 года построено 6 социальных объектов, в том числе первая за последние 30 лет в Мурманской области школа на 1200 мест.

Также капитально отремонтированы кровля и фасад хирургического корпуса Североморской ЦРБ, 3 образовательных учреждения, Североморский кадетский корпус и Дом культуры семейного досуга в Сафоново. В Сафоново и Североморске-3 открыты молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». Кроме того, отремонтирована 161 квартира для военнослужащих, снесено 10 домов, заменено 159 лифтов в 74 домах, обновлены крыши и фасады в 45 домах, приведены в порядок дороги и благоустроены 10 дворов.

Юрий Сердечкин вместе с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Вовк ознакомились с ходом строительства многоквартирных жилых домов по улице Кирпичной в Мурманске. Работы ведутся по соглашению, заключенному между Минвостокразвития России и правительством региона.

«Набран достаточно хороший темп. Сейчас мы видим практически готовые здания: дома остеклены, ведутся работы по фасадам и внутренней отделке. Важно, что эти квартиры пойдут под расселение аварийного жилья, также они предназначены для социальных категорий граждан. Спасибо Минвостокразвития и Юрию Петровичу Трутневу за поддержку распространения программы «Дальневосточное арендное жилье» на Арктическую зону. Мы уже заключили первый контракт. В итоге получим квартиры, которые сможем предоставлять в аренду по льготной цене специалистам, важным для региона», – прокомментировала вице-губернатор Ольга Вовк.

«Вы помните, что для Кольского полуострова и города-героя тема жилья была болезненной. Сейчас, когда город оживает, когда столько башенных кранов и строятся целые жилищные комплексы, – это совершенно другие эмоции. Во многом программы, которые распространены на Арктику, это в первую очередь ипотека под 2%, а также меры, реализуемые регионом, создают настоящий драйвер для жилищного строительства на Кольском Севере», – подчеркнул замглавы Минвостокразвития.

 

 

 

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/570985/#&gid=1&pid=5

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