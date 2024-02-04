Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова дала высокую оценку развитию системы высшего образования в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 2 февраля губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгой Петровой. В ходе встречи она дала высокую оценку работе правительства Мурманской области по развитию системы высшего образования в регионе.

Рабочая встреча состоялась в областном центре дополнительного образования «Лапландия» перед началом торжественного мероприятия по случаю закрытия Года педагога и наставника в Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что за пять лет на развитие высшего образования региона направлено порядка 10 млрд рублей. Создано 12 социальных объектов, 49 учебных аудиторий и лабораторий, три научных центра и лаборатории, отремонтировано три общежития.

«При поддержке заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова было выделено дополнительное финансирование Мурманскому Арктическому университету в размере 1,2 млрд рублей на улучшение инфраструктуры. Также вице-премьер поддержал включение в программу «Приоритет – 2030» и необходимость создания на базе университета кампуса мирового уровня. Нормативная база уже готова. Кампус положит начало глобальной модернизации университета и сделает его одним из высококлассных в Арктической зоне РФ», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что сегодня тема развития Российской Арктики – одна из ключевых, поэтому развитие системы высшего образования в Мурманской области является действительно своевременным.

«Убеждена, что изменения, которые коснутся университета, а также слияние двух вузов, принесут положительные результаты. В первую очередь, это продвинет подготовку кадров, в которых нуждается регион. Также хочу отметить, что в университете очень хорошо налажена коммуникация с ключевыми работодателями. Чем больше предприятия будут интегрироваться в образовательные программы, тем легче выпускникам будет найти работу и приступить к решению производственных задач Мурманской области. Сегодня тема развития Российской Арктики – одна из ключевых, а это значит, что должна развиваться и научная составляющая.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, готовность Мурманского арктического университета подключаться к значимым проектам Министерства образования и науки РФ даст новый толчок к этому развитию. Всё это говорит о том, что на Севере – не только жить, но и учиться, работать, создавать из себя уникального специалиста, который, невзирая на климатические условия, готов решать задачи всего региона», – сказала она.

В свою очередь глава региона поблагодарил Министерство образования и науки РФ за поддержку в реализации трансформации Мурманского арктического университета.

Фото: https://gov-murman.ru