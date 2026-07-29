Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик провёл рабочее совещание по подготовке к отопительному периоду 2026-2027

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Санчик провёл рабочее совещание по подготовке фондов оборонного ведомства к отопительному периоду 2026/27 года.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России полковник Артур Чистяков, начальник ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России Гузель Мартьянова и заместители командующих войсками военных округов по материально-техническому обеспечению.

В ходе совещания обсуждены вопросы капитального и текущего ремонта фондов и теплогенерирующих объектов, уровня запасов топливных ресурсов, укомплектованности персоналом объектов теплового хозяйства и аварийно-ремонтных бригад, оформления паспортов готовности и передачи объектов в муниципальную собственность.

Заместитель главы российского военного ведомства определил перечень задач по завершению подготовительных работ к предстоящему отопительному периоду, а также потребовал от должностных лиц соблюдения графиков выполнения мероприятий по качественной подготовке казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей, чтобы обеспечить своевременное начало отопительного периода.

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