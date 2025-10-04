Занавес! Мурманский областной драматический театр открывает 87-й сезон спектаклем «Мурманский вальс»

4 октября Мурманский областной драматический театр откроет 87-й театральный сезон премьерой спектакля «Мурманский вальс». Показ состоится в День города Мурманска, что придаёт событию особую значимость.

«Мурманский вальс» — городская легенда в двух действиях. Постановка рассказывает о жизни юных мурманчан, выросших после Великой Отечественной войны. Главные герои, Маня и Мишка, рождённые в День Победы, проходят через испытания судьбы, сохраняя веру в любовь и будущее. В спектакле отражены характеры и судьбы жителей Мурманска: детей, учителей, портовиков, медсестёр, подводников, а также тех, кто ждал и надеялся.

Произведение стало знаковым для города: оно объединяет память о прошлом и романтику северной столицы, звучит как гимн Мурманску — городу трудовой славы, мужества и надежды.

Постановка реализована в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и партийного проекта «Культура малой Родины».

Как сообщает региональное Министерство культуры, в течение октября зрителей ждут несколько премьерных показов спектакля «Мурманский вальс», а также новая постановка «День рождения мамы». Помимо этого, в рамках репертуарной программы октября состоятся гастроли Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской (г. Санкт-Петербург).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554551/#&gid=1&pid=5