Заняться образованием, уделять больше времени близким и своим увлечениям: что хотят изменить россияне в своей жизни с нового года

Времени на то, чтобы учиться и общаться с семьей, отдыхать и заниматься спортом, россиянам не хватает больше, чем год назад, и в 2024 году они планируют это исправить. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Заняться образованием и больше читать в новом году хочет каждый третий россиянин (31%). Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 29 и 27% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 26% опрошенных, ещё столько же хотят заняться спортом. Больше отдыхать в 2024 году загадали 22% россиян. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 18% респондентов, ещё 18% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 17%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год 17 и 16% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 15% россиян. 9% задумываются о смене круга друзей. 6% россиян устраивает их жизнь, менять её в новом году они не планируют.

Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.

Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (42%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (32%).

По сравнению с прошлым годом россияне чаще задумываются об изменениях в таких аспектах жизни как образование, семья, спорт и отдых.

Время проведения опроса: 20 ноября — 5 декабря 2023 года.