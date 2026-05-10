Заозерчане наводят порядок в городе и выбирают объекты благоустройства

8 мая жители ЗАТО город Заозерск приняли участие в общегородском субботнике, который проводится при поддержке партии «Единая Россия» в рамках Всероссийского субботника — это составная часть и значимый элемент народной программы «На Севере — жить!». Реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В уборке участвовали сотрудники учреждений, предприниматели, волонтёры, жители и коммунальные службы. Они привели в порядок улицы, дворы и общественные территории.

В рамках субботника волонтёры активно собирали предложения от жителей для новой народной программы. Благодаря участию жителей, администрация ЗАТО определит, какие территории нуждаются в особом внимании.

В настоящее время проходит голосование за выбор объекта благоустройства.

Чем больше голосов наберут объекты благоустройства, тем выше вероятность, что именно они будут обновлены в рамках программы: ремонт памятника АПЛ «Комсомолец»; благоустройство общественной территории (ЗАТО город Заозерск, ул. Колышкина 13-15).

Проголосовать можно до 12 июня на сайте: clck.ru/3TDM9B или через мобильное приложение «Госуслуги.Решаем вместе», а также при поддержке волонтёров, которые работают во всех регионах, используя экосистему «Добро.РФ».

