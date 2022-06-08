Заозерчане проголосовали за «стометровку»!

В ЗАТО город Заозерск стали известны итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства, реализация которого осуществлялась в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщает администрация ЗАТО, с помощью единой федеральной платформы для голосования в течение почти полутора месяцев заозерчане могли высказать своё мнение, какое общественное пространство в 2023 году необходимо благоустроить в первую очередь. 532 человека отдали предпочтение благоустройству пешеходной зоны по ул. Строительная вдоль домов 1, 3, 5, 7. 298 человек проголосовали за ремонт территории, прилегающей к детской и спортивной площадкам за домами 13 и 15 на улице Колышкина.

«Территория на улице Колышкина тоже не останется без внимания. Мы видим, какой популярностью пользуются там площадки, слышим и учитываем запросы жителей. В следующем году будем пытаться вновь включить данную территорию во Всероссийское голосование», – прокомментировал итоги голосования глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457256229%2Falbum-171749274_00%2Frev