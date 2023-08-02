Заозерск готовится к отопительному сезону: налицо кардинальные изменения – Сергей Дубовой

Глава регионального парламента Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в военный гарнизон, где совместно с и.о. главы ЗАТО Арсением Филипповым посетил котельную и оценил качество и ход проводимых подготовительных работ.

По словам спикера, налицо кардинальные изменения, которые обеспечивают надёжную работу муниципального сектора и объектов Министерства обороны.

— После передачи коммунального объекта «Мурманэнергосбыту» проведено масштабное техническое перевооружение котельной. В прошлом году здесь установлены стальные жаротрубно-дымогарные автоматизированные котлы. Они обладают высоким коэффициентом полезного действия и отличаются экологичностью горения. Более того, позволяют экономить до 50 миллионов рублей ежегодно. Во многом это обусловлено переходом на топочный мазут, – подчеркнул Сергей Дубовой.

Также он отметил, что приводится в порядок здание котельной, отремонтирована кровля, далее планируются работы по ремонту фасада, в планах – косметический ремонт внутри здания и дальнейшая замена теплотрасс.

Как сообщил Арсений Филиппов, все учебные и административные здания полностью готовы к осенне-зимнему сезону, в настоящее время идёт активная фаза подготовки жилого сектора:

— Благодаря поддержке регионального правительства не первый год заходим в зиму спокойно. Люди ощущают положительные перемены – в разы уменьшилось количество аварий, а главное – в домах стало теплее.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28356/