Заозерск с каждым годом становится всё более комфортным для жителей: Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководителями администрации ЗАТО

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководством ЗАТО г. Заозерск. Подобные совещания проводятся на постоянной основе, их цель - рассмотреть в разрезе муниципального образования реализацию стратегического плана «На Севере – жить» и подробно разобрать вопросы, которые стоят на повестке администрации.

«Эффективное выполнение плана «На Севере – жить» в муниципальных образованиях – основная задача не только областного правительства, но и местной власти. Отмечу, что Заозерск с каждым годом становится всё более комфортным для жителей. Сегодня мы детально обсудим задачи, которые стоят перед властями на местах, точки роста для муниципалитета. Все наши действия должны, прежде всего, отвечать требованиям жителей, быть открытыми и понятными», – подчеркнул Андрей Чибис.

На совещании особое внимание традиционно уделили темам, которые северяне озвучивали в социальных сетях и на встречах с главой региона, в том числе в ходе рабочего визита в ЗАТО г. Заозерск, который состоялся на прошлой неделе.

Напомним, ранее Андрей Чибис провёл совещания с руководителями администраций Оленегорска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО город Североморск, Печенгского муниципального округа, Кольского и Кандалакшского районов, а также г. Мурманск, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru