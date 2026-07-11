Заозерск СВОим помогает!

Администрация ЗАТО город Заозерск, Совет депутатов ЗАТО город Заозерск, Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗАТО город Заозерск, МКУ «Управление экономики и финансов», МКУ «Управление ОКСиМП ЗАТО город Заозерск» и подведомственные учреждения собрали партию гуманитарной помощи для наших воинов в зоне СВО. Груз уже доставлен на региональный склад. Совсем скоро он дойдёт до наших бойцов, мобилизованных из Мурманской области.

Как сообщает администрация муниципалитета, в посылку вошли действительно нужные на передовой вещи: паяльники, олово, флюс, удлинители и кабели, изолента, скотч, термоусадка, пауэрбанки, сухое топливо, сухой душ и влажные салфетки.

«Каждая вещь в этом грузе — знак внимания и заботы. В ней — тепло и поддержка Заозерска, и главное: бойцы знают, что их ждут дома и искренне ими гордятся», - отмечает vk.com/zaozadm.

Фото: https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457282276%2Fwall-171749274_49005