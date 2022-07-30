Заозерск утепляется

Сразу на двух домах в ЗАТО город Заозерск начались работы по утеплению торцевых стен многоквартирных домов. Работы выполняются в рамках реновации ЗАТО.

Как сообщает администрация муниципального образования, мероприятия проводятся в доме №5 на улице Ленинского Комсомола и №1 на улице Строительная.

В этом же году тёплые торцевые стены порадуют заозерчан, проживающих по адресам: пер. Молодёжный, 6; ул. Строительная, 3, 22; ул. Ленинского Комсомола, 7.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457256963%2Fwall-171749274_23803