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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 16:00

Заозерск заметно преобразился: Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в ЗАТО

Вместе с главой города Алексеем Пеньшиным председатель Мурманской областной Думы посетил школу, в которой в январе открылся историко-краеведческий музей «Хранитель времени». В нём представлено пять экспозиций – «Великая Отечественная война», «Здесь работает и живёт атомный подводный флот», «Заозерск – моя малая Родина», «Саамы – северный народ», «Герои СВО».

Как отметил Сергей Дубовой, представленные экспонаты отражают историю и уникальность нашего Северного края и города моряков-подводников, грамотно проводится параллель между событиями прошлого и настоящего. По словам руководителя учреждения, фонд музея будет пополняться.

Спикер осмотрел здание Центра культуры и библиотечного обслуживания, в котором в ближайшие три года будет произведён капитальный ремонт.

— Дом офицеров, как он изначально назывался, введён в эксплуатацию в 1966 году и до настоящего времени серьёзно не ремонтировался. В рамках программы реновации ЗАТО и военных поселений здесь в три этапа будут произведены масштабные ремонтные работы, начиная от обновления фасада и кровли, замены инженерных сетей и электрики, заканчивая преображением внутренних помещений, - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что за четыре года реализации госпрограммы Заозерск заметно преобразился:

— Практически полностью завершено обновление площади перед зданием, облагорожена Аллея героев, возведён и функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, снесён старый бассейн и далее будут убраны другие аварийные объекты. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжится установка детских площадок во дворах. Все это делается для обеспечения максимально комфортного проживания и отдыха семей военнослужащих.

В этот же день Сергей Дубовой встретился с жителями города – активными участниками программы «На Севере – твой проект». Заозерчане предложили благоустроить две территории, установив на них детские игровые комплексы. Если проекты жителей в онлайн-голосовании одержат победу, то площадки появятся уже в этом году.

В завершение поездки парламентарий посетил военный госпиталь, где пообщался с проходящими лечение участниками специальной военной операции, вручил им подарки и письма от волонтёров Заозерска и Мурманска, учащихся школ.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29423/

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
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Алексей
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