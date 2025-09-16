«Запад -2025»: Северный флот на учении отработал вывод авиационной техники из-под удара

В установленные нормативные сроки из-под удара условного противника было выведено более 20 единиц воздушных судов из состава смешанного авиационного корпуса.

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» смешанный авиационный корпус Северного флота отработал вывод из-под удара условного противника летательных аппаратов разных типов и классов с аэродрома в Заполярье.

В ходе учения были отработаны действия дежурных сил по отражению нападения «противника» с применением современных роботизированных комплексов, а также мероприятия по противодействию диверсионно-разведывательным группам с применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

В установленные нормативные сроки из-под удара условного противника было выведено более 20 единиц воздушных судов из состава смешанного авиационного корпуса. В их числе – корабельные вертолеты, палубные истребители, противолодочные самолеты и другие виды специальной и транспортной авиации, в том числе самолёты Су-30 СМ, Су-33, Су-24М, МиГ-29К, Ту-142, Ил-38, вертолёты Ка-27 различных модификаций и другая авиационная техника.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283970