«Запад-2025»: атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» нанёс ракетный удар по морской цели в Баренцевом море

По данным объективного контроля ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.

В рамках совместного стратегического учения «Запад–2025» подводные силы Северного флота нанесли ракетный удар с применением высокоточного ракетного оружия большой дальности по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по морской цели выполнил из подводного положения экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Архангельск».

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

По данным объективного контроля ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в рамках учения «Запад-2025» отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283975