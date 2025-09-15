«Запад-2025»: дальние бомбардировщики Ту-22м3 выполнили патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря

Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22м3 дальней авиации Воздушно-космических сил России отработали учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ «Запад-2025». Продолжительность полёта составила около 4 часов.

Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 12 сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».

Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Целями учения являются совершенствование навыков командующих (командиров) и штабов, совершенствование уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283951