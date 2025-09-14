«Запад-2025»: экипажи МиГ-31 отработали нанесение авиационного удара в рамках совместного стратегического учения

При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам «противника».

Экипажи самолётов МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал» выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева моря в рамках совместного стратегического учения «Запад-2025». Продолжительность полёта составила около 4 часов.

Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в рамках учения «Запад-2025» арктическая экспедиционная группировка Северного флота решает задачи по обеспечению безопасности объектов береговой инфраструктуры России в Арктике. В ходе практических действий корабли экспедиционной группировки Северного флота изучают возможные районы боевых действий, а также условия применения оружия и использования технических средств в западной Арктической морской зоне для создания районов ограничения и воспрещения доступа.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283931