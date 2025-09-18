«Запад-2025»: фрегат «Адмирал Головко» нанёс удар ракетой «Циркон» по береговой цели из акватории Баренцева моря

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, по данным объективного контроля, ракета поразила назначенную цель прямым попаданием. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» нанёс ракетный удар гиперзвуковым оружием по береговой цели. Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» был произведён из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило около 900 километров.

В рамках учения «Запад-2025» отрабатывались элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283984