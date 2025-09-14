Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатациюГрузооборот порта Мурманск за 8 месяцев 2025 года сократился на 10,6%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.25 13:00

«Запад-2025»: гиперзвуковой ракетой «Циркон» цель была уничтожена прямым попаданием

Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко».

В ходе совместного стратегического учения «Запад-2025» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море.

Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко».

Выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил осуществлял дальний противолодочный самолёт смешанного авиационного корпуса Северного флота Ту-142.

По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием.

Район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 12 сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».

Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Целями учения являются совершенствование навыков командующих (командиров) и штабов, совершенствование уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283934

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: дефляция в России в августе составила 0,4%, а годовая инфляция в последнем месяце лета замедлилась до 8,14%-PRO Валюту (16+)Курс доллара провалился на 1,28 рубля, евро ослаб почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 и 15 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»