«Запад-2025»: гиперзвуковой ракетой «Циркон» цель была уничтожена прямым попаданием

Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко».

В ходе совместного стратегического учения «Запад-2025» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море.

Выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил осуществлял дальний противолодочный самолёт смешанного авиационного корпуса Северного флота Ту-142.

По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием.

Район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 12 сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025».

Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Целями учения являются совершенствование навыков командующих (командиров) и штабов, совершенствование уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283934