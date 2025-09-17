Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
17.09.25 09:30

«Запад-2025»: корабли Северного флота в рамках учения отразили воздушный налёт условного противника в Баренцевом море

В ближней морской зоне воздушный налёт авиации условного противника отражала корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко».

В рамках совместного стратегического учения «Запад – 2025» корабельные группировки Северного флота отразили воздушный налёт условного противника в акватории Баренцева моря.

В Северных районах Баренцева моря задачи противовоздушной обороны решала Арктическая экспедиционная группировка Северного флота, возглавляемая большим противолодочным кораблём «Североморск». Моряки выполнили противовоздушное маневрирование, отработали постановку ложных целей. Боевые расчёты ракетно-артиллерийской боевой части БПК «Североморск» выполнили стрельбы по имитированным воздушным целям из зенитного ракетного комплекса «Кинжал» и артиллерийских установок АК-100 и АК-630.

В ближней морской зоне воздушный налёт авиации условного противника отражала корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко».

Морякам противодействовали лётчики смешанного авиационного корпуса Северного флота. Они имитировали атаку кораблей с различных высот и направлений. В ходе решения задач противовоздушной обороны было отработано взаимодействие боевых расчётов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей кораблей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, экипаж ракетного крейсера применил зенитный ракетный комплекс «Форт» в режиме стрельбы электронным пуском по самолётам, обозначающим авианалёт условного противника, и выполнил стрельбу по имитированным воздушным целям артиллерийскими комплексами АК-630 и АК-130.

Экипаж фрегата выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели артиллерийской установкой А-192М, зенитным артиллерийским комплексом «Палаш» и зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

Практические действия войск (сил) в рамках учения «Запад-2025» проходят на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283989

