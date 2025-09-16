В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.09.25 13:55

«Запад-2025»: морские пехотинцы Северного флота при поддержке авиации выполнили задачи по противодесантной обороне побережья

Кульминацией учения стал бой с «противником», условно высадившимся на побережье полуострова. Техника и позиции противника на побережье были обозначены различными мишенными позициями и самоходной установкой разминирования.

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» на полигоне, расположенном на полуострове Средний в Мурманской области, морские пехотинцы Северного флота при поддержке авиации отработали задачи по противодесантной обороне побережья.

Тактическое учение с боевой стрельбой морских пехотинцев Северного флота проходило в несколько этапов. На первом личный состав морской пехоты отработал нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, выдвинулся в район формирования колонн и совершил марш в назначенный район проведения учения. Заняв назначенный участок побережья, морские пехотинцы приступили к выполнению учебно-боевых задач по подготовке к противодесантной обороне.

Кульминацией учения стал бой с «противником», условно высадившимся на побережье полуострова. Техника и позиции противника на побережье были обозначены различными мишенными позициями и самоходной установкой разминирования.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, огневую поддержку подразделению морской пехоты оказала авиация Северного флота – палубные истребители Су-33, которые нанесли бомбо-штурмовой удар по району высадки десанта «противника», и вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ.

При решении огневых задач морские пехотинцы применили стрелковое оружие, гранатомёты и вооружение бронетранспортёров БТР-82А. Особое внимание уделялось использованию беспилотных систем – операторы подразделения БПЛА отработали поражение живой силы и легкобронированной техники противника точными сбросами боеприпасов.

В рамках учения «Запад-2025» отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283984

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Штраф 80 тысяч рублей: руководитель организации осуждён за самоуправство-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»