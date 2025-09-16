«Запад-2025»: морские пехотинцы Северного флота при поддержке авиации выполнили задачи по противодесантной обороне побережья

Кульминацией учения стал бой с «противником», условно высадившимся на побережье полуострова. Техника и позиции противника на побережье были обозначены различными мишенными позициями и самоходной установкой разминирования.

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» на полигоне, расположенном на полуострове Средний в Мурманской области, морские пехотинцы Северного флота при поддержке авиации отработали задачи по противодесантной обороне побережья.

Тактическое учение с боевой стрельбой морских пехотинцев Северного флота проходило в несколько этапов. На первом личный состав морской пехоты отработал нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, выдвинулся в район формирования колонн и совершил марш в назначенный район проведения учения. Заняв назначенный участок побережья, морские пехотинцы приступили к выполнению учебно-боевых задач по подготовке к противодесантной обороне.

Кульминацией учения стал бой с «противником», условно высадившимся на побережье полуострова. Техника и позиции противника на побережье были обозначены различными мишенными позициями и самоходной установкой разминирования.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, огневую поддержку подразделению морской пехоты оказала авиация Северного флота – палубные истребители Су-33, которые нанесли бомбо-штурмовой удар по району высадки десанта «противника», и вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ.

При решении огневых задач морские пехотинцы применили стрелковое оружие, гранатомёты и вооружение бронетранспортёров БТР-82А. Особое внимание уделялось использованию беспилотных систем – операторы подразделения БПЛА отработали поражение живой силы и легкобронированной техники противника точными сбросами боеприпасов.

В рамках учения «Запад-2025» отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283984