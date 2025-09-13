Грузооборот порта Мурманск за 8 месяцев 2025 года сократился на 10,6%Познаём свой Мир: насекомые прислушиваются к растениям, а пациенты с болезнью Паркинсона осваивают боевое искусство
«Запад-2025»: расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Северного флота выполнили ракетные стрельбы с побережья архипелага Земля Франца-Иосифа

По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет.

В рамках учения «Запад-2025» расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, нанесли ракетный удар крылатыми ракетами «Оникс» по морской цели, имитирующей корабельную группировку условного противника.

С получением задачи по уничтожению корабельной группировки условного противника дивизионы БРК «Бастион» совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район. В ходе марша подразделения тактической группы уничтожили диверсантов «противника» и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов в назначенный район.

После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчёты БРК «Бастион» выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами «Оникс» по цели, находившейся на удалении свыше 200 километров.

По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет.

Как сообщает пресс-служба СФ, береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, при этом она практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.

 

 

