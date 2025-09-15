«Запад-2025»: в Арктике дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» выполнил стрельбу по морской цели

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, по данным объективного контроля, цель была успешно поражена.

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» из состава берегового ракетного соединения Северного флота совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье полуострова Рыбачий.

В позиционном районе ракетчики в кратчайшее время осуществили развертывание комплекса и отработали действия по обнаружению морских целей.

После получения сигнала на применение ракетного оружия боевой расчет БРК «Бал» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Уран» по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

В рамках учения «Запад-2025» отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

