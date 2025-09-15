Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию
Мурманская область. Арктика (16+)15.09.25 09:25

«Запад-2025»: в Арктике дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» выполнил стрельбу по морской цели

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, по данным объективного контроля, цель была успешно поражена.

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» из состава берегового ракетного соединения Северного флота совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье полуострова Рыбачий.

В позиционном районе ракетчики в кратчайшее время осуществили развертывание комплекса и отработали действия по обнаружению морских целей.

После получения сигнала на применение ракетного оружия боевой расчет БРК «Бал» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Уран» по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

В рамках учения «Запад-2025» отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

 

 

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
