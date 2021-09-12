Запад «практически объявил войну» российским СМИ – Сергей Лавров

На XXV Форуме современной журналистики «Вся Россия-2021» Министр иностранных дел РФ ответил на вопрос об современном состоянии отношении России с Норвегией

10 сентября в Сочи стартовал юбилейный XXV Форум современной журналистики «Вся Россия-2021», первым гостем которого стал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв отметил, что, несмотря на плотный график, министр нашёл время, чтобы поприветствовать участников форума и ответить на их вопросы. В этом мероприятии участвовали журналисты из 85 регионов Российской Федерации.

В ходе встречи журналисты задали министру ряд вопросов, касающихся российской внешней политики, в том числе, коллеги интересовались мнением министра об условиях работы российских СМИ за рубежом. В этой связи, Сергей Лавров отметил, что Запад «практически объявил войну» российским СМИ, необоснованно лишая российских журналистов возможности выполнять свой профессиональный долг. Эти действия вынуждают российскую сторону предпринимать ответные меры, подчеркнул Лавров.

Министр также прокомментировал ситуацию с отказом Евросоюза признавать российские антиковидные вакцины, и заявил, что Россия готова к конструктивному диалогу с Западом по данному вопросу. «Были такие робкие попытки - потом они как-то сошли на нет – Брюссель был явно не готов разговаривать о взаимном признании вакцин. Мы же к этому абсолютно готовы», - сказал он. По словам Лаврова, потребность в российских вакцинах в Европе есть, и некоторые страны, несмотря на давление, такое решение уже приняли. «Те, кто хотел сделать это на основе национального решения, уже сделали. Дверь открыта для всех остальных», - заявил министр.

Светлана Солдатова, председатель региональной организации СЖР, которая. Представляла Мурманскую область на форуме, не упустила возможность задать вопрос Сергею Лаврову в продолжение темы пандемии о влиянии изоляции стран на развитие отношений между соседними государствами: «В 2019 г. Вы выступали в норвежском Киркенесе на праздновании 75-летия освобождения северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Приезжал Король Норвегии Харальд V. Были большие празднования. Вы говорили о том, что наша граница с Норвегией, наверное, самая мирная в Европе, потому что никогда мы не воевали с норвежцами и это залог нашего добрососедства, наших добрых отношений. Это случилось в 2019 г. В марте 2020 г. границы наглухо закрылись, но наши контакты с коллегами из-за рубежа, журналистами не прерывались. Они стали не личными, а дистанционными. Тем не менее последнее время я чувствую непривычный холодок. Как Вы думаете, каким образом эта изоляция европейских стран от России повлияла на восприятие нашей страны перед западным обществом в первую очередь? Каким образом журналисты могут повлиять на изменение этой ситуации? Вернётся ли эта ситуация к допандемийному миру или мы получим какой-то другой мир, другие отношения и другое представление о нашей стране?»

С.В. Лавров: «Вернусь к тому, с чего я начинал эту встречу. Мы открыты для сотрудничества, если оно будет равноправным, честным, взаимовыгодным. Не хотим, чтобы наши соседи, любые наши партнёры в отношении России принимали меры, содержащие в себе риски для нашей безопасности. В Норвегии есть закон, в соответствии с которым там не должно быть постоянного присутствия иностранных вооружённых сил. Они этот закон сейчас обходят в рамках расширения НАТО на Восток, в нарушение Основополагающего акта 1997 г. между Россией и НАТО, где сказано, что не будет размещения существенных боевых сил в мирное время на постоянной основе. Инфраструктура двигается прямо вплотную к белорусской границе и соответственно к нашей. В Прибалтике, в Норвегии размещаются канадские, английские, немецкие бригады. Когда я спросил свою коллегу, Министра иностранных дел Норвегии, как это «вяжется» с их законами, она ответила, что у них происходит ротация, ничего не меняется.

Но Вы правы. «Холодок» ощущается, и это печально, потому что мы никакого повода для этого не давали. Всегда хотим с норвежскими коллегами, соседями решать все вопросы мирно и обоюдовыгодно. Так же как мы в 2010 г. подписали Договор о разграничении пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Это была большая работа и пример, когда стороны нашли в себе силы работать с целью достичь баланса интересов и компромиссов. У нас есть безвизовое передвижение в приграничной зоне с норвежской стороной.

Я был до глубины души тронут тем вниманием, которое нам оказывалось в 2019 г. в ходе посещения Киркенеса (а до этого я был там ещё 5 лет назад, когда отмечалась 70-я годовщина освобождения Финнмарка от немецких захватчиков). Присутствовали и король Норвегии Харальд V, и премьер-министр Э. Сульберг, и министр иностранных дел И.М. Эриксен Сёрейде. Площадь, на которой проходили главные торжества в 2019 г., была вся заполнена народом. Дети были одеты в специальные костюмы цветов норвежского и российского флагов, пели песни, несмотря на мороз. Там было холодно. Потом всей этой группой во главе с королём и премьер-министром пошли возлагать венок к памятнику советским солдатам.

У нас есть шероховатости в отношениях с Норвегией, которые обусловлены экономическими интересами. В частности, по Шпицбергену они не очень охотно идут на консультации относительно того, как надо правильно применять международный договор 1920 г. Но мы эти темы обсуждаем. И если у Вас возникло ощущение, что они как-то закрываются, поинтересуюсь, прямо сошлюсь на то, что Вы, как живой свидетель, испытали такие чувства.

Но мне кажется главной причиной однозначно была пандемия, когда всё закрылось. Сейчас всё это постепенно будет раскрываться, я надеюсь. Хотя, когда это произойдёт уже полноценно, сказать трудно. Врачи и учёные пока бьются над тем, что же такое эта пандемия и как она будет влиять на нашу дальнейшую жизнь».