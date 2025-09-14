«Запад–2025»: арктическая группировка Северного флота вступила в бой с десантным отрядом «противника»

Экипаж БПК «Североморск» также применил артиллерийские комплексы АК-100 и АК-630, и стрелковое вооружение по мишеням, имитирующим безэкипажные катера противника.

В рамках совместного стратегического учения «Запад–2025» корабли арктической экспедиционной группировки Северного флота отработали ряд задач по противодействию десантному отряду условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в акватории Северного морского пути.

С получением задачи на поражение корабельной группировки «противника» с борта большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» был поднят корабельный вертолёт Ка-27, который осуществил воздушную разведку, уточнил местоположение десантного отряда условного противника и выдал целеуказание на корабль.

Моряки-североморцы выполнили стрельбу по морской групповой цели двумя управляемыми крылатыми ракето-торпедами способом компьютерного моделирования.

Экипаж БПК «Североморск» также применил артиллерийские комплексы АК-100 и АК-630, и стрелковое вооружение по мишеням, имитирующим безэкипажные катера противника.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в рамках учения «Запад-2025» арктическая экспедиционная группировка Северного флота решает задачи по обеспечению безопасности объектов береговой инфраструктуры России в Арктике. В ходе практических действий корабли экспедиционной группировки Северного флота изучают возможные районы боевых действий, а также условия применения оружия и использования технических средств в западной Арктической морской зоне для создания районов ограничения и воспрещения доступа.

В составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Североморск», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

Фото: https://mil.ru/news/07018376-fd32-4dc3-8267-0e2d141c96b0