Западные страны тратят миллионы на «особое» обучение журналистов в РФ

Сотен миллионов долларов достигло финансирование зарубежными фондами семинаров для журналистов из России. Особый интерес устроители подобных образовательных программ проявляют в последнее время к работникам прессы из регионов. Чему учат на таких курсах - выяснил Виталий Ханин.

Семинар в норвежском Керкинесе – в 15 минутах от границы. На входе продают матрёшки, висят таблички вроде «не справляй нужду на Россию». В перерывах дискотека с политическим подтекстом.

Тема – российский след во всех мировых неприятностях. Среди партнёров – один из многочисленных фондов, которые якобы развивают профессионализм российских журналистов – Баренц пресс. Региональных акул пера тоже пригласили, чтобы окунулись в мир, в котором живут местные спикеры.

- Во время первой холодной войны была дискуссия в Америке о…

- Подождите, первая холодная война?

– Да, холодная война. Сейчас мы живём в реалиях второй холодной войны.

Баренц-пресс финансируется за счёт норвежского МИДа, это открыто указано на сайте ведомства. За последние 5 лет русско-евразийский отдел Баренц-пресса получил 225 миллионов долларов. На скандинавские деньги в Россию привозят украинских журналистов, которые рассказывают, как бороться против российских властей.

«Они прямо ведут деятельность, получая финансирование из-за рубежа. Что касается использования этих организаций в тех целях, которые раньше использовали спецслужбы, – это влияние на политические решения в стране, это влияние на общественное мнение, это подрывная деятельность, никто этого не скрывает», - говорит директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Вот документ на оплату организации небольшого однодневного семинара в Петербурге. 37 тысяч евро – около двух с половиной миллионов рублей. Их получил институт региональной прессы в Петербурге от Международного фонда поддержки медиа, бюджет которого, в свою очередь, состоит из денег МИДов Швеции, Дании и Норвегии. Зачем западной организации платить миллионы за обучение российских журналистов?

«У нас за все время не было ни рубля российских денег», - говорит директор Института региональной прессы в Санкт-Петербурге Анна Шароградская.

Институт региональной прессы координирует деятельность ещё одной организации – «Скуп», сейчас её уже переименовали в «Muckrakers Russia». Это фонд, который не только обучает журналистов проводить расследования, но и платит за них.

Тенденция такова, что жертвователей интересуют только очернение чиновников и госструктур. А, например, мошенники, которые лечат болезни прикладыванием камня, признаны неперспективной темой.

«Расследование можно направить на изучение работы медицинского центра, его возможную аффилированность с госструктурами, получение средств из бюджета и нецелевое или неэффективное их использование.

Западные меценаты подводят российских журналистов к мысли, что власть виновата уже потому, что она власть.

«Когда простые люди читают, им навязывают сомнения, появляется естественное возмущение, чувство справедливости», - говорит латвийский политический деятель, бывший депутат рижской городской думы Руслан Панкратов.

И вот на этой базе уже кладётся – хочешь светлого будущего, тогда свергни власть. Людей просто используют, и потом их будут выводить на улицы.

Натыкаясь на западные фонды, работающие с российскими журналистами, мы раз за разом видели их интерес именно к расследованиям. Свои семинары для репортёров-детективов организует Фонд 19/29 – через прокладки финансируется Агентством США по международному развитию USAID, деятельность которого запрещена в России. На промывание мозгов российским региональным репортёрам за три года 19/29 получили больше двух миллионов долларов. Похожую сумму заплатили институту региональной прессы «Сибирь». И потом эти же меценаты называют Россию демоном, которая вмешивается во внутренние дела западных государств.

«Просто появление российских информационных структур в США вызывает огромную ненависть и реакцию. Там огромное давление, и на «RT», и на «Sputnik». Шумиха поднимается по гораздо меньшим поводам, поэтому можно представить себе шумиху по более открытым действиям. Были бы уголовные дела, были бы посадки людей, если просто запрещают обычное телевидение, то другие действия были бы уголовно наказуемы», - говорит эксперт.

Семинары ведут одни и те же журналисты, в основном из Прибалтики, Украины и Скандинавии. А слушателей зовут из регионов – и репортёры из небольших городов с удовольствием едут на лекции в соседние страны, чтобы посмотреть мир за счёт западных спонсоров. Единственная плата – внимательно выслушать и запомнить, что власть в России виновата априори, потому что она власть.

ren.tv/news