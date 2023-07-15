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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.23 09:40

Запасникам и мобрезервистам накинут по пять лет

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, которые имеют воинские звания.

Согласно документу, новый предельный возраст планируют установить для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Для первого разряда военнообязанных он составит 40 лет (сейчас — 35), для второго — 50 (45), а для третьего — 55 (50).

Кроме того, речь идёт о повышении предельного возраста пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров показатель будет установлен на уровне 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Как пишет pnp.ru, при этом в рамках инициативы также прописаны случаи приостановления пребывания в резерве. Речь идёт о службе при призыве по мобилизации, заключении контракта об участии в восстановлении мира за пределами России и о добровольном содействии выполнению задач вооружёнными силами. Кроме того, вводится возможность заключения с иностранцем контракта о его пребывании в резерве в случае, если его обязанности не связаны с гостайной.

Фото: https://structure.mil.ru

 

 

 

 

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