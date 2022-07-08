Запись на приём к врачам через электронные сервисы и телефоны регистратур 9 июля может быть недоступна

9 июля с 8.30 до 20.00 будет недоступна запись на приём к врачу через портал reg.polarmed.ru и gosuslugi.ru. Также могут наблюдаться временные сбои в работе телефонов медицинских учреждений.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, это связано с проведением плановых технических работ на серверах Медицинского информационно-аналитического центра Мурманской областной клинической больницы им П. А. Баяндина.