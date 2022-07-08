Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 16:30
Запись на приём к врачам через электронные сервисы и телефоны регистратур 9 июля может быть недоступна
9 июля с 8.30 до 20.00 будет недоступна запись на приём к врачу через портал reg.polarmed.ru и gosuslugi.ru. Также могут наблюдаться временные сбои в работе телефонов медицинских учреждений.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, это связано с проведением плановых технических работ на серверах Медицинского информационно-аналитического центра Мурманской областной клинической больницы им П. А. Баяндина.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-Скоро в эфире23:00«Брак по завещанию 3. Танцы на углях». Художественный сериал, 5 серия (12+)23:50«Открытая студия». (Повтор, 12+)01:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, согласных на «чёрную» зарплату, за 3 месяца не изменилось-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 2,09 рубля, доллар теряет почти 1,88 рубля-PRO Энергетику (18+)3000 рублей за 1 кВт мощности - в Мурманской области принято решение установить минимальный размер тарифа за технологическое присоединение к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»