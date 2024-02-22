Записаться на витаминизацию во все пункты северяне смогут через Единый контакт-центр Минздрава Мурманской области

Для расширения возможностей получения услуги по витаминизации с 22 февраля будет организована дополнительная форма записи – через Единый контакт-центр министерства здравоохранения Мурманской области.

Запись во все пункты на проведение бесплатного скринингового исследования уровня витамина D в организме будет доступна в четверг и пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00 по телефону 8 (8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2). Записаться можно на любой из ближайших дней работы всех пунктов, при наличии свободных талонов.

Также ежедневно, в дни работы, в каждом пункте витаминизации будут доступны талоны электронной очереди. По всем адресам для этого будут находиться сотрудники. Стоит учесть, что в этом случае запись проводится на день обращения.

Напомним, что с 23 февраля, помимо Мурманска, проект «Витаминизация» начинает работать ещё в 10 населенных пунктах региона, а именно: Кола, Североморск, Мончегорск, Оленегорск, Ковдор, Апатиты, Кировск, Ловозеро, Кандалакша, Заполярный.

Адреса пунктов витаминизации:

Мурманск: ТЦ «Плазма» (ул. Рогозерская, 4), ТРК «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32), МФК «Северное Нагорное» (просп. Кольский, 158/1);

Мончегорск, Мончегорский городской центр культуры, пр. Металлургов, 30;

Апатиты, спортшкола «Юность», ул. Ленина, 34;

Оленегорск, Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы», просп. Ленинградский, 7;

Кола, Кольский районный центр культуры, просп. Защитников Заполярья, 7;

Североморск, Центр досуга молодёжи, ул. Душенова, 10а;

Заполярный, Дворец культуры «Октябрь», ул. Стрельцова, 1а;

Ловозеро, молодёжное пространство «СОПКИ», ул. Советская, 18;

Ковдор, администрация города, площадь Ленина, 1;

Кировск, ул. Юбилейная 13;

Кандалакша, кинотеатр «Нива», ул. Первомайская, 32.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, все пункты будут работать до конца 2024 года.

Губернаторский проект «Витаминизация» был запущен в Мурманске в январе этого года. Он позволяет жителям региона бесплатно проверить уровень витамина D в специально организованных пунктах витаминизации и, в случае дефицита, бесплатно получить препарат.

Фото: https://gov-murman.ru