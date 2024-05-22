«Записки профессионала»: как живёт саамская молодёжь

В «Зелёной библиотеке», филиале №5 Центральной городской библиотеки города Мурманска вчера состоялось мероприятие в рамках Цикла профориентационных встреч «Записки профессионала».

Спикером выступила руководитель Мурманского отделения Общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Любовь Саламащенко. Слушатели узнали о культуре и быте кольских саамов, традиционных предметах одежды, народных сказках, а также о том, как живёт саамская молодёжь.

Как сообщает администрация города Мурманска, часто молодые люди сталкиваются с проблемами выбора профессии и поиска своего пути в жизни. Встречи подобного рода помогают им более ясно представить себе возможные варианты и понять, куда идти дальше. Такие мероприятия важны для развития и самореализации молодого поколения.

Ранее гостями мероприятий были Алина Николаева, руководитель Информационного центра по атомной энергии г. Мурманска; Олег Мягков, специалист отдела экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея и лектор Мурманского отделения Российского общества «Знание».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27402&page=1