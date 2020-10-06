Запланированные на этот год работы по благоустройству дворовых территорий в Мурманской области близки к завершению

В Мурманской области продолжаются работы в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». О ходе её реализации рассказала заместитель губернатора Оксана Астахова.

По её словам, реконструкция дворовых территорий завершена в 19 муниципалитетах: Оленегорске, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Североморск, Ковдорском районе, Заполярном, Никеле, Корзуново, Зеленоборском, Коле, Мурмашах, Междуречье, Туломе, Молочном, Верхнетуломском, Пушном, Ревде, Ловозере и Умбе.

На сегодняшний день доля выполненных работ по благоустройству дворовых территорий составляет 96,12%. Окончены работы на 127 из 240 объектов. Общий срок завершения работ на всех объектах – 30 октября.

Исполнение работ по благоустройству общественных пространств составляет 92,53%, завершено 60% объектов. Обустроены 48 детских площадок в 22 муниципалитетах, возводятся 9 спортивных площадок. Работы окончены в Заполярном, Оленегорске, ЗАТО Александровск, Зеленоборском, Умбе, Печенге и Верхнетуломском. Все объекты также должны быть сданы к 30 октября.

В рамках поддержки местных инициатив в 35 муниципальных образованиях реализуются 62 программных мероприятия, из них завершены 22 (44 муниципальных контракта). В числе завершённых – ремонт крылец детского сада №29 в Ковдорском районе, укрепление материально-технической базы МАУК Дом культуры «Мурмаши», ремонт площадки для временного содержания крупногабаритного мусора в Верхнетуломском, обустройство «Литературной набережной» напротив центрального входа в Ловозерскую библиотеку, устройство пешеходного тротуара к спортивному парку в Умбе.

Средний процент выполнения ремонтов подъездов входных групп многоквартирных домов в муниципалитетах Мурманской области на сегодня составляет 59%.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, 22 мероприятия проходят в рамках осуществления городом Мурманском функций административного центра области. На сегодняшний день завершены работы на 8 объектах. Это капитальный ремонт ливневой канализации на Северном проезде, благоустройство двух пешеходных связей по улицам Старостина и Олега Кошевого, трёх сетей наружного освещения на ул. Лобова, Верхне-Ростинском шоссе и ул. Старостина, а также проездов к детской музыкальной школе № 3 и ДЮСШ №10. По остальным объектам работы в среднем выполнены более чем наполовину.

Кроме того, в Мурманске продолжается ямочный ремонт во дворах. Процент выполнения работ по шести договорам – от 20 до 80%.