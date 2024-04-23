Запланированный на 27 апреля субботник отменён в Мурманске из-за неблагоприятного прогноза погоды

Как сообщает администрация города Мурманска, очередной общегородской субботник пройдёт в областном центре 4 мая.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в этот же день на площадке перед отелем «Меридиан» и на улице Ленинградской пройдёт выставка уборочной и специализированной коммунальной техники ММБУ «Управление дорожного хозяйства», АО «МЭС», Мурманской ТЭЦ, МОЭСК и «Мурманскводоканала».