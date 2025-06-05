Запланированный отпуск: когда и где жители Мурманской области собираются отдыхать в 2025 году?

Жители региона активно планируют отдых в текущем сезоне: согласно результатам совместного исследования hh.ru, ведущей российской рекрутинговой платформы, и крупнейшего российского сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», 60% жителей региона ещё только выбирают даты и направления для отпуска, 35% уже отдохнули, а 5% идти в отпуск вообще не намерены.

Самыми популярными месяцами для отдыха традиционно стали летние месяцы: июнь (47%), июль (39%) и август (29%)*. Сентябрь (28%) также привлекает жителей региона – отдых в этот месяц выбирают те, кто предпочитает бархатный сезон, когда туристов на популярных курортах становится меньше, а цены на отдых снижаются.

«Сезонность напрямую влияет на выбор направлений: летом и в бархатный сезон традиционно лидируют пляжные курорты – Краснодарский край и Крым, среди зарубежных – Абхазия и Турция. Зимой растет интерес к горнолыжным курортам в Сочи, Приэльбрусье, Шерегеше, а также к поездкам на север – в Карелию и Мурманскую область. В межсезонье туристы активно выбирают города с насыщенной экскурсионной и гастрономической программой – при этом их интересуют не только крупные туристические центры, но и малые города, богатые на культурные и исторические достопримечательности, например, Рыбинск, Плёс, Светлогорск и Зеленоградск. Сегодня как внутри страны, так и за её пределами у россиян есть большой выбор доступных направлений под любой формат путешествия», – отмечает Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок».

«Летний период особенно востребован для отпуска как своеобразная передышка между активными бизнес-сезонами весной и осенью. Качественный отдых необходим для поддержания работоспособности и мотивации сотрудников независимо от их профессии. Это позволяет восстановить ресурсы и предотвратить профессиональное выгорание», – отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Исследование показало, что среди российских направлений, где жители региона чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Зарубежные направления возглавляют Турция и Абхазия, Беларусь. Также в топе оказались Китай и Италия. Интересно, что саму Мурманскую область как место летнего отдыха от работы этим летом, согласно опросу hh.ru, выбрали 3% опрошенных россиян.

Лидирующим форматом отдыха в отпуске по результатам опроса стал активный (походы, велотуры, горные экскурсии) – его выбирают больше половины опрошенных местных жителей (52%). На втором месте – пляжные курорты, за них проголосовали 39% респондентов. Замыкает тройку лидеров отдых дома или на даче, его предпочитает каждый третий житель региона (34%). Следом идут экскурсионные туры (31%), а также спа-отели и санаторные курорты (23%).

Планируемые затраты местных жителей на отпуск заметно разнятся: 28% готовы потратить на отдых более 100 тысяч рублей, но 35% респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 20% закладывают 20-40 тысяч и 40-60 тысяч, 10% – 60-80 тысяч, а 5 – 80-100 тысяч рублей. Часть местных опрошенных (4%) планирует ещё более экономный отдых, укладываясь в сумму до 20 тысяч рублей.

* - респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа, поэтому сумма ответов может превышать 100%.