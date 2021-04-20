«Заплатки» на дорогах Мурманска необходимы

Во всех округах Мурманска ММБУ «Управление дорожного хозяйства» ежедневно проводит работы по устранению дефектов верхнего слоя дорожного покрытия на объектах улично-дорожной сети.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как выполняется ямочный ремонт дороги по улице Магомета Гаджиева.

– Поддерживающий ремонт на данном участке выполняется рециклером. Эта установка позволяет на месте изготавливать смесь, которую укладывают на дефектный участок дорожного полотна, – рассказал Евгений Никора. – После наступления устойчивых плюсовых температур уже к капитальному ремонту автодорог приступят подрядчики в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Помимо этого, асфальт будут обновлять крупными картами. До 10 мая завершится обследование территории для предстоящего ремонта дорожных участков.

– Ямочный ремонт востребован всеми водителями нашего города, – подчеркнул Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Большинство автодорог до начала капитального ремонта будут поддерживаться подобным образом. За последние три недели в Мурманске точечно устранили более 600 квадратных метров дефектных участков.