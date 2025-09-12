Заплыв через Кольский залив состоится

Готовность акватории Кольского залива и площадки соревнований к проведению заплыва в рамках фестиваля «Гольфстрим» сегодня подтвердил вице-президент Федерации зимнего плавания Мурманской области Владимир Зеленский.

На месте проведения соревнований спортсмены оценили состояние воды и береговой линии. Работы по локализации и ликвидации последствий практически завершены, загрязненный грунт убран.

Как сообщает администрация города Мурманска, режим повышенной готовности был введён 3 сентября УМВД России по Мурманской области провели работу по обследованию и взятию проб материалов для лабораторного анализа. Правоохранительные органы дадут оценку произошедшему и привлекут к ответственности виновника.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30825&page=1