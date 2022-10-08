Заплыв на Семёновском озере «моржи» посвящают 106-летию Мурманска

«Моржи» Мурманска сегодня, 8 октября, проведут на Семёновском озере заплыв на 106 метров, посвященный 106-летию Мурманска, сообщил председатель общественной организации «Морж» Александр Рожков.

«Для участия в традиционном заплыве ко Дню города заявились 35 человек из Мурманской области. Возраст пловцов - от 14 до 77 лет», - рассказал он.

Как пишет «Интерфакс», Александр Рожков отметил, что к заплыву допускают только тех, кто практикует закаливание и плавание в холодной воде. Заплывы пройдут на время и без его учёта. Трое лучших пловцов среди мужчин и женщин будут отмечены медалями и дипломами.

В Мурманске развито холодовое и ледяное плавание, культура моржевания и закаливания. На берегу Семёновского озера в 1966 году был построен единственный в городе домик «моржей», которым пользуются местные жители.

В 2015 году Мурманск принимал чемпионат мира по ледяному плаванию, после - первый кубок Арктики по ледяному плаванию.