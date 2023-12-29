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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.23 08:45

«Заполярье-2023»: Мурманский областной художественный музей и Союз художников выступили в роли Деда Мороза

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки произведений художников Мурманской области «Заполярье-2023».

С открытием выставки всех посетителей и художников поздравила председатель Мурманского отделения «Союз художников России» Мария Александровна Михайленко, и.о. директора Мурманского областного художественного музея Ирина Александровна Костянова, заслуженный художник России Виталий Николаевич Бубенцов, заслуженный художник России Анатолий Александрович Сергиенко, художник декоративно-прикладного искусства Алексей Владимирович Макаров.

- Выставка «Заполярье» за долгие годы уже стала традиционной, ежегодной. В преддверии Нового года мы проводим эту выставку в залах Мурманского областного художественного музея и этот проект долгожданный и интересный в первую очередь нашим участникам и художникам, - с приветственным словом выступила и.о. директора музея Ирина Костянова.

- Выставка «Заполярье» - это всегда большой праздник для художников. Каждый год выставка получается очень свежей и открывая её под новогодние праздники получается двойной праздник для нас. В зале представлен ряд работ, которые принимали участие в зональной художественной выставке «Российский Север-XIII», проходившей в этом году в Пскове, - поздравила с открытием председатель Мурманского отделения «Союз художников России» Мария Михайленко.

- Выставка получилась достаточно разнообразная. Некоторые показывают свои работы впервые. Хочется, чтобы молодые художники не останавливались и отталкивались от реальных объектов, которые позволяют расширить кругозор и цветовую палитру, - отметил заслуженный художник России Виталий Бубенцов.

- Художник - это не тот который копирует природу или соревнуется с фотоаппаратом, а это творец, он создает то, чего нет, и в этом качестве он нужен обществу. Ведь если мы посмотрим на художников, которые нас интересуют или выделяются, то увидим, что это фантазёры. У них люди летают, находятся в совершенно необычных ситуациях. Нас это шокирует, нам это нравится, повышает творческий процесс в любых областях и такое творчество нужно, - поделился эмоциями заслуженный художник России Анатолий Сергиенко.

- Все мы знаем, что сейчас волшебная пора, новогодняя, в театрах идут ёлки. Это традиция - приходит Дед Мороз и дарит подарки. Мурманский областной музей и Союз художников тоже традиционно выступают в роли Деда Мороза и дарят подарки всем мурманчанам. Эта выставка и все её участники дарят нам, непрофессионалам, чьи фамилии ещё не известны широкому кругу, возможность проявить себя и вписать себя в контекст культуры Заполярья. За это большое спасибо, - поблагодарил художник декоративно-прикладного искусства Алексей Макаров.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, в завершение торжественной части Ирина Александровна поздравила всех с наступающим Новым годом.

Выставку можно посетить до 28 января 2024 года. (6+)

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum

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