«Заполярье-2024»: творческий отчёт мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства

20 декабря в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки произведений художников Мурманской области «Заполярье-2024».

«Заполярье» - это творческий отчёт мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства нашего региона за последние два года.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, творчество художников, живущих в Мурманской области, является характерным примером влияния искусства Русского Севера на художественный язык мастеров изобразительного искусства. Диапазон настроений и содержаний произведений, посвящённых Заполярью, огромен.

В экспозиции будут представлены живописные, графические произведения и предметы декоративно-прикладного искусства. Работы художников, получивших высокую оценку выставочного комитета, займут место в экспозиции по соседству с произведениями членов Союза художников России.

Первый час работы выставки вход свободный. (6+)

Выставку можно будет посетить до 19 января 2025 года.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267890%2Falbum-11742142_00%2Frev