«Заполярье» и «Северная Земля» - в Испании с молотка в Испании продадут два сухогруза Мурманского морского пароходства

Вырученные с аукциона средства пойдут на оплату долга и на заработную плату российскому экипажу, фактически брошенному в порту.

Суд по коммерческим спорам провинции Гранада вынес решение продать российское судно «Заполярье», находящееся с сентября 2018 года в южноиспанском порту Мотриль и задолжавшее за стоянку и портовое обслуживание 1,6 млн евро. Об этом сообщает гранадская газета «Ideal». Информацию передает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ),

Судно-балкер с грузом технической соли направлялось в Великобританию, когда вынуждено было остановиться у испанских берегов из-за отсутствия средств для приобретения топлива. Кроме того, команда осталась без воды, продовольствия и электроэнергии - испанцы были вынуждены оказать ей гуманитарную помощь по линии Красного Креста. История попала в российскую и мировую прессу, вызвала скандал, после чего руководство ММП заверило команду и общественность, что намерено в кратчайшие сроки решить возникшие проблемы.

Однако вопрос с судном так и не был решен - долг перед портом постоянно рос и уже составил солидную сумму, пояснил капитан Рамос. По его словам, торги будут назначены в марте. 180-метровое судно, стоимость которого оценивается в 3,5 млн евро, учитывая негативную конъюнктуру рынка, скорее всего, будет продано лишь за половину своей цены. В настоящее время «Заполярье» арестовано. Экипаж сможет покинуть его лишь по окончанию торгов.

Капитан порта Фернандо Рамос Рамос выразил недоумение, почему компания-владелец «Заполярья» допустила его арест и конфискацию. Ведь речь идёт о новом и дорогостоящем судне. И, к примеру, его дальнейшая эксплуатация или своевременная продажа самим владельцем помогли бы не только избежать накопления долгов, но и решить финансовые проблемы самой компании. Испанцам известно, что ММП считается стратегической российской компанией - до недавнего времени она являлась крупнейшим морским перевозчиком, а четверть её акций принадлежала государству.

Пресса сообщает также, что в аналогичной ситуации в стране находится и другое судно ММП – «Северная Земля». Оно также арестовано судом за долги и подлежит продаже с аукциона. Сухогруз стоит в порту Авилес (север Испании) с мая 2018 года. Первые торги состоялись в январе 2020 года, но покупателей не нашлось. Теперь должен состояться повторный аукцион, где судно оцененное в 3,8 млн евро, может быть продано по значительно более низкой цене, пишут morvesti.ru.