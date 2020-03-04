СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Север»Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально тёплой зимы – Минстрой и ЖКХ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.20 13:16

«Заполярье» и «Северная Земля» - в Испании с молотка в Испании продадут два сухогруза Мурманского морского пароходства

Вырученные с аукциона средства пойдут на оплату долга и на заработную плату российскому экипажу, фактически брошенному в порту.

Суд по коммерческим спорам провинции Гранада вынес решение продать российское судно «Заполярье», находящееся с сентября 2018 года в южноиспанском порту Мотриль и задолжавшее за стоянку и портовое обслуживание 1,6 млн евро. Об этом сообщает гранадская газета «Ideal». Информацию передает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ),

Судно-балкер с грузом технической соли направлялось в Великобританию, когда вынуждено было остановиться у испанских берегов из-за отсутствия средств для приобретения топлива. Кроме того, команда осталась без воды, продовольствия и электроэнергии - испанцы были вынуждены оказать ей гуманитарную помощь по линии Красного Креста. История попала в российскую и мировую прессу, вызвала скандал, после чего руководство ММП заверило команду и общественность, что намерено в кратчайшие сроки решить возникшие проблемы.

Однако вопрос с судном так и не был решен - долг перед портом постоянно рос и уже составил солидную сумму, пояснил капитан Рамос. По его словам, торги будут назначены в марте. 180-метровое судно, стоимость которого оценивается в 3,5 млн евро, учитывая негативную конъюнктуру рынка, скорее всего, будет продано лишь за половину своей цены. В настоящее время «Заполярье» арестовано. Экипаж сможет покинуть его лишь по окончанию торгов.

Капитан порта Фернандо Рамос Рамос выразил недоумение, почему компания-владелец «Заполярья» допустила его арест и конфискацию. Ведь речь идёт о новом и дорогостоящем судне. И, к примеру, его дальнейшая эксплуатация или своевременная продажа самим владельцем помогли бы не только избежать накопления долгов, но и решить финансовые проблемы самой компании. Испанцам известно, что ММП считается стратегической российской компанией - до недавнего времени она являлась крупнейшим морским перевозчиком, а четверть её акций принадлежала государству.

Пресса сообщает также, что в аналогичной ситуации в стране находится и другое судно ММП – «Северная Земля». Оно также арестовано судом за долги и подлежит продаже с аукциона. Сухогруз стоит в порту Авилес (север Испании) с мая 2018 года. Первые торги состоялись в январе 2020 года, но покупателей не нашлось. Теперь должен состояться повторный аукцион, где судно оцененное в 3,8 млн евро, может быть продано по значительно более низкой цене, пишут morvesti.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Анатолий Степанович Будко
03.03.20 16:16
Лично - Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу Лично - Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу Лично - Прокурору Ново
Комментарий к новости:Ветеран с протянутой рукой!
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Комментарий к новости:Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Комментарий к новости:Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:55«Бизнес-снег СЕВЕР». Специальный репортаж (12+)16:25«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)17:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На АЗС Мурманской области цены на бензин почти не меняются-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет 20 копеек-PRO Энергетику (18+)8-800-220-0-220 - единый федеральный номер контактного центра «Россети»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)Россиянам заранее сообщат о размере будущей пенсии - ПФР
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 574 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика