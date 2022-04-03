Заполярье присоединилось к всероссийскому флешмобу #МыРаботаем

Металлурги, фермеры, швеи, инженеры, химики, кондитеры, фармацевты, хлебопеки со всей страны рассказывают о своей бесперебойной работе. К флешмобу #Мыработаем присоединились работники АО «Апатитыхлеб», комбината школьного питания в Кировске и Полярной опытной станции.

Видеоролик о работе предприятий опубликовало Народное телевидение «Хибины» в своих группах в социальных сетях.

«В данный момент Полярная опытная станция занимается набором коллекции картофеля на посадку. Мы работаем!», — рассказала в ролике её сотрудница.

Картофель — это главная гордость уникальной станции. Здесь хранится мировая коллекция генетических ресурсов картофеля, ягодных, зеленых культур. Больше трех тысяч различных сортов, которые сотрудники собирали с 30-х годов прошлого века.

Участниками акции #МыРаботаем уже стали десятки предприятий России. Чтобы принять участие в акции, необходимо записать видео со словами «Мы работаем» и разместить его в социальных сетях и мессенджерах с хэштегом #МыРаботаем.

Фото: https://vk.com/wall-50035681_504878