Заполярная команда представит регион в четвертьфинале Центральной лиги КВН в Санкт-Петербурге

Выпускники Мурманской Молодежной лиги и Мурманской официальной лиги – команда КВН «Канат» – вновь отправилась Санкт-Петербург, чтобы показать заполярный юмор.

В феврале ребята успешно выступили на фестивале Центральной лиги Международного союза КВН «Нева». Северяне вошли в число 24 команд из 160 заявившихся, которые попали в четвертьфинал.

Все представители команды учатся на факультет физической культуры и спорта Мурманского арктического университета. Молодые спортсмены играют в КВН всего лишь второй год, но уже стали победителями Кубка Молодёжной лиги, чемпионами Мурманской официальной лиги КВН и заслуженно представляют регион в одной из лучших лиг Северо-Западного федерального округа.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, сейчас участники коллектива активно репетируют и участвуют в редактурах собственного выступления, а уже 4 июля сразятся с командами из Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы пройти в полуфинал.

«Нам предстоит нелегкая борьба с более опытными командами, которые уже не первый год играют в разных лигах, но мы как настоящие спортсмены готовы дать «юморический» бой соперникам. Мы постоянно на связи с опытными мурманскими редакторами, которые консультируют даже дистанционно. Впереди три конкурса: приветствие, разминка и музномер. Обязательно покажем самое лучшее», – прокомментировал капитан команды КВН «Канат» Расул Мурадов.

Поддержку команде оказывает Мурманский арктический университет и правительство Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru