Заполярная компания «Тур на Кольский» поддержана региональным Центром кластерного развития. Компания занимается организацией туристических продуктов и туров в регионе.

«Организация ежегодно взаимодействует с Центром кластерного развития, постоянно пользуясь их услугами и поддержкой. Участие в выставках, предоставление маркетинговых услуг, регистрация товарного знака и многие другие услуги, которые дали развитие нашей компании. С помощью Центра удалось развить сайт «Тур на Кольский», что в итоге в 2023 году дало увеличение по заявкам на туры в 10 раз, рост выручки вырос в 3 раза в сравнении с 2022 годом», - прокомментировал руководитель компании Иван Дмитриев.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru/. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru