Заполярная конькобежка – победительница четвёртого этапа Кубка России

В Кирове проходит четвертый этап Кубка России по конькобежному спорту. Представительница Мурманской области Ксения Коржова одержала победу на дистанции 3000 метров с результатом 4:23,20 и установила новый рекорд катка.

В феврале Ксения уже успела завоевать «золото» чемпионата России по конькобежному спорту в многоборье. Победительница тренируется в спортивной школе «Олимп» Оленегорска у Натальи Зыкиной.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото (Союз конькобежцев России): https://gov-murman.ru/info/news/