Мурманская область. Арктика (16+)26.02.25 13:30
Заполярная конькобежка – победительница четвёртого этапа Кубка России
В Кирове проходит четвертый этап Кубка России по конькобежному спорту. Представительница Мурманской области Ксения Коржова одержала победу на дистанции 3000 метров с результатом 4:23,20 и установила новый рекорд катка.
В феврале Ксения уже успела завоевать «золото» чемпионата России по конькобежному спорту в многоборье. Победительница тренируется в спортивной школе «Олимп» Оленегорска у Натальи Зыкиной.
Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».
Фото (Союз конькобежцев России): https://gov-murman.ru/info/news/
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