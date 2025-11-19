Заполярная конькобежка Ксения Коржова стала бронзовым призёром на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту провели на катке «Олимпийский овал Юты» в Солт-Лейк-Сити. В состав сборной России вошла воспитанница оленегорской спортивной школы «Олимп» Ксения Коржова (тренер – Наталья Зыкина).

По результатам первого этапа Ксения завоевала бронзовую медаль в дивизионе «В» на дистанции 3000 метров (3:59,95). Этот результат позволяет ей перейти в дивизион «А», в котором выступают сильнейшие по рейтингу конькобежцы, на следующем этапе Кубка мира в Калгари с 21 по 23 ноября.

Фото (Союз конькобежцев России): https://gov-murman.ru/info/news/557278/#&gid=1&pid=1