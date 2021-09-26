Заполярная кухня представлена на гастрофестивале в честь Недели туризма в Санкт-Петербурге

Мурманская область наряду с другими регионами «Серебряного ожерелья России» принимает участие в гастрофестивале в рамках Недели туризма в Санкт-Петербурге, которая станет символичным завершением летнего туристского сезона и началом осенне-зимнего. Большая часть мероприятий проходит онлайн, позволяя каждому стать героем и участником праздника, не выходя из дома.

В рамках гастрономического фестиваля рецептами локальных блюд поделились онлайн регионы – участники проекта «Серебряного ожерелья России». Любой житель России может узнать специальные рецепты гастрофестиваля в прямом эфире и приобщиться к национальной культуре ближайших областей и республик. Интереснейшие видео из разных уголков центральной России и Северо-Запада собраны на сайте мероприятия в специальном разделе «Онлайн – гастрофестиваль».

Мурманск на фестивале удивляет разнообразными блюдами из морепродуктов. Псковская область представлена рецептами Пушкинских блинов, окрошки по-Псковски и расстегая с псковским судаком. Вологда подготовила мастер-класс по вепсской национальной̆ кухне. Архангельская область представила необычный суп с ламинарией, а повара Ленинградской области учат правильно жарить корюшку. Карелия презентует брендовую карельскую выпечку – косовик, а Республика Коми – шаньги из ржаного теста с крупой, картофелем, творогом и ягодами. Жители Калининграда учат готовить правильный сливочный форшмак из филе сельди и строганину из замороженной̆ скумбрии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, гастрономический фестиваль проходит в рамках мероприятий Недели туризма в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по развитию туризма.