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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.24 15:00

Заполярная спортсменка – бронзовый призёр 3-го этапа Кубка России по горнолыжному спорту

В Полярных Зорях провели 2 и 3 этапы Кубка России по горнолыжному спорту. На горнолыжном комплексе «Салма» спортсмены соревновались с 9 по 11 декабря. Лучших определяли в дисциплине слалом. Всего испытать себя решили более 140 спортсменов из 23 регионов России.

«В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены от Камчатки до Мурманской области. Старт Кубку России по горнолыжному спорту дали в Кировске, где состоялся 1-й этап, там же проведут и финальные соревнования», – отметил президент региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области» Юрий Ширшков.

Победителями 2-го этапа стали Павел Трихичев из Санкт-Петербурга и Танзила Исраилова, представляющая Республику Башкортостан. На втором месте Семен Челмакин, выступающий за Челябинскую область и Мария Шканова из республики Беларусь. «Бронз»а – у сахалинского спортсмена Артема Кашинцева и Екатерины Ткаченко из Москвы. Заполярная спортсменка Кристина Гусева заняла 5-е место.

3-й этап завершился победой Семена Ефимова, представляющего Московскую область с Алтайским краем и Екатерины Ткаченко. Серебро завоевали Артем Кашинцев и Мария Шканова. Бронзовыми призёрами стали Александр Хорошилов из Московской области и шестнадцатилетняя представительница Мурманской области Юлия Мельникова, спортсменка завоевала первую медаль Кубка России в своей карьере. В 1-ом этапе Кубка России Юлия также совершила настоящий прорыв и заняла 4 место. Кристина Гусева вновь показала высокий результат и вошла в десятку сильнейших, заняв 6-е место.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, 1-й этап Кубка России по горнолыжному спорту на призы курорта «Большой Вудъявр» принимал Кировск с 1 по 3 декабря. Последующие этапы проведут в Кусе, Москве, Красноярске, Манжероке, Елизово и Южно-Сахалинске. После чего сильнейшие лыжники вновь вернутся в Кировск, чтобы показать мастерство в финале Кубка.

 

Фото (Российская федерация горнолыжного спорта): https://gov-murman.ru/info/news/

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