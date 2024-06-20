Заполярная спортсменка Елизавета Прохорова завоевала золотую медаль на Спортивных играх стран БРИКС

Казань принимает Международное мультиспортивное мероприятие – Игры стран БРИКС 2024. В первый день соревнований по плаванию золотую медаль в эстафете 4х100 метров вольным стилем завоевала спортсменка Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Елизавета Прохорова.

Уроженку Полярного сейчас тренирует Екатерина Лебедик, а первым тренером заполярной чемпионки был Дмитрий Леоненков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, родную Мурманскую область Елизавета представляет в составе сборной России, в которую вошли 44 юниора. Всего в Казани 220 пловцам из стран БРИКС предстоит бороться за 37 комплектов медалей в дисциплинах: вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй, комплексное плавание и эстафетное плавание.

Напомним, прошлой весной в Чундзыне на IX Российско-Китайских молодёжных летних играх Елизавета Прохорова вошла в пятёрку лучших, а летом завоевала «серебро» и «бронзу» на первенстве России.

Фото: https://gov-murman.ru